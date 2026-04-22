Il viaggio di Range Rover nell’artigianalità bespoke alla Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, si è svolta un’installazione chiamata Traces, realizzata appositamente per l’evento. L’opera ha messo in mostra il servizio di personalizzazione di un noto marchio britannico, focalizzandosi sull’artigianalità e sulle tecniche bespoke utilizzate per creare veicoli su misura. L’installazione ha suscitato l’interesse dei visitatori, evidenziando l’approccio artigianale e la cura dei dettagli che caratterizzano questa produzione.

Il team Materiality di Range Rover Bespoke ha a sua volta realizzato opere di ricamo originali in risposta a ciascuna illustrazione, incastonate all’interno di colonne dagli interni specchiati che moltiplicano ogni pezzo in un riflesso infinito. Il terzo capitolo, infine, si chiama Memoria e Materia e rivela la Pearl of Tay, una commissione unica ispirata alla perla d’acqua dolce del fiume Tay, in Scozia: ai lati spiccano 14 oggetti selezionati, ognuno creato da un singolo materiale e collegato all’artigianalità della Scozia, proprio come il veicolo al centro del passaggio. «La Design Week rappresenta per noi il contesto ideale per immergersi nella filosofia Range Rover», ha dichiarato Martin Limpert, Global Managing Director del marchio.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il viaggio di Range Rover nell’artigianalità bespoke alla Milano Design Week 2026 Notizie correlate Range Rover presenta a Milano “Traces”, un viaggio nell’artigianalità bespokeMILANO (ITALPRESS) – Range Rover presenta Traces, un’installazione site-specific concepita per la Milan Design Week 2026 insieme allo studio... Range Rover alla Design Week con “Traces”, viaggio nell’artigianalità su misuraRange Rover torna alla Milan Design Week con “Traces”, un’installazione site-specific realizzata insieme allo studio londinese di spatial design... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: RANGE ROVER PRESENTA TRACES: UN VIAGGIO NELL'ARTIGIANALITÀ BESPOKE ALLA MILAN DESIGN WEEK 2026 | Land Rover Media Newsroom; Range Rover alla Design Week con Traces, viaggio nell’artigianalità su misura; Range Rover Pearl of Tay: la one-off di lusso su misura alla Milano Design Week 2026 | Quattroruote.it; Range Rover alla Design Week Traces celebra il lusso su misura. Il viaggio di Range Rover nell’artigianalità bespoke alla Milano Design Week 2026Filmati originali, opere d’arte commissionate e suoni realizzati ad hoc. Dopo il successo dello scorso anno con Futurespective: Connected Worlds, Range Rover torna protagonista alla Milano Design Week ... vanityfair.it Range Rover Bespoke, attività di personalizzazione ispirano installazione a MdwNiente. meglio della presentazione fatta da Martin Limpert global managing director di Range Rover, spiega il senso e gli obiettivi della presenza del celebre brand del lusso di JLR alla Milano Design ... ansa.it La nuova edizione della Range Rover Golf Cup Autoserenissima ha preso il via, inaugurando un’esperienza in cui eleganza e sport si incontrano. Domenica 12 Aprile, nella raffinata cornice del Golf Club Verona, la prima tappa ha regalato una giornata esclus - facebook.com facebook