Dall' alto al basso l' avemo accortellato Le chat e le foto con i sequestri e le torture nel regno dei Senese al Tuscolano

Nelle conversazioni intercettate e nelle foto sequestrate, emergono dettagli relativi a episodi di violenza nel quartiere dei Senese al Tuscolano. Si parla di armi impiegate, minacce rivolte e sequestri di persone. Un messaggio riportato nelle chat indica un episodio di aggressione con minacce di coltellate, con riferimenti a ferite su diverse parti del corpo.

Le armi a disposizione, le minacce, i sequestri. E lo "sgarbo" che si paga con il sangue ("gambe, braccia, tutto abbiamo accoltellato, dall'alto al basso"). Metodi da "Romanzo criminale" che tracciano il quadro del sodalizio smantellato nel maxi blitz di mercoledì 6 maggio. Un gruppo che vede.🔗 Leggi su Romatoday.it

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