A Parigi si è tenata la sfilata della collezione Autunno Inverno 20262027 di Alexander McQueen, durante la quale è stato presentato un abito molto particolare. La creazione, ispirata a una sposa delle margherite, si distingue per la sua struttura scultorea decorata con fiori 3D. La modella ha sfilato indossando un vestito che si allontana dal classico stile tradizionale, apparendo come una figura onirica.

P izzo tradizionale e balze da principessa? No, la sposa di Alexander McQueen per la collezione Autunno Inverno 20262027 è una creatura che sembra uscita da un sogno di Alfred Hitchcock. In una Parigi blindata e carica di aspettative, il direttore creativo Seán McGirr ha chiuso la sua sfilata con un look che è un manifesto di stile. Tra influenze anni ’60 e un’oscurità tipicamente londinese, l’abito da sposa finale ha rubato la scena, dimostrando che il DNA di McQueen è più vivo che mai, capace di trasformare la fragilità in una sfrontata armatura floreale. I 15 abiti da sposa più belli del 2026. guarda le foto Alexander McQueen, l’abito da sposa: un’esplosione di fiori bianchi in 3D. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alexander McQueen, la sposa delle margherite: l’abito-scultura con i fiori 3D sfila a Parigi

