Per l’Anzac Day 2026 Kate Middleton si è distinta per un outfit total blu lineare e sofisticato firmato Alexander McQueen by Sarah Burton

Per l’Anzac Day 2026, è stata notata indossare un completo blu firmato Alexander McQueen, caratterizzato da linee pulite e un design sobrio. La scelta dell’outfit si compone di pochi elementi, con una palette monocromatica che valorizza l’aspetto elegante e raffinato. La donna ha optato per un look semplice ma curato, che si evidenzia per la coerenza cromatica e la precisione dei dettagli.

Per l’Anzac Day 2026, Kate Middleton si è distinta per un outfit lineare e sofisticato. Una scelta stilistica chiara, costruita attorno a pochi elementi chiave e a una palette cromatica coerente. Il focus dell’ensemble è un raffinato total blu firmato Alexander McQueen, della collezione AI 2020 disegnata da Sarah Burton, già indossato in passato. Il cappotto doppiopetto, dalla linea impeccabile e con rever bianchi a contrasto, costruisce una silhouette elegante e autorevole, espressione della sartorialità rigorosa distintiva della maison. A completare il look, il cappello firmato Jane Taylor London, aggiunge un tocco di classicismo contemporaneo.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Per l’Anzac Day 2026, Kate Middleton si è distinta per un outfit total blu lineare e sofisticato firmato Alexander McQueen by Sarah Burton Notizie correlate Kate Middleton visibilmente commossa, l’apparizione solenne all’Anzac DayKate Middleton si è presentata sabato 25 aprile a una delle commemorazioni più sentite del calendario Reale, quella per l'Anzac... Verde smeraldo e intrecci regali: Kate Middleton incanta la parata di San Patrizio 2026 con un look carico di simbolismo. Dallo chignon scultoreo a nodo celtico al cappotto Alexander McQueenIn un momento di estrema fragilità per l’immagine della Corona inglese, scossa dalle recenti vicende giudiziarie che coinvolgono Andrea, il ruolo di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Anzac Day, quando i Maori attraversarono l’Oceano per combattere contro i nazifascisti; Kate Middleton visibilmente commossa, l’apparizione solenne all’Anzac Day; Sabato 25 aprile; Londra, la principessa Anna commemora i caduti di Australia e Nuova Zelanda. Il total blu di Kate Middleton per l’Anzac Day 2026Per l’Anzac Day 2026, Kate Middleton si è distinta per un outfit total blu lineare e sofisticato firmato Alexander McQueen by Sarah Burton ... amica.it Kate Middleton visibilmente commossa, l’apparizione solenne all’Anzac DayKate Middleton ha preso parte all’Anzac Day: il look su misura della Principessa del Galles, che è apparsa visibilmente commossa ... dilei.it Susanna Fataki. . Ieri a Londra, Anne, Princess Royal ha preso parte alla suggestiva cerimonia all’alba dell’ANZAC Day, accompagnata dal marito Sir Timothy Laurence. Un momento di profondo rispetto e memoria per onorare i caduti australiani e neozeland - facebook.com facebook A Concord, Sydney, la comunità si riunisce al Queen Elizabeth Park per l’ANZAC Day Un momento di memoria e rispetto per onorare il sacrificio dei militari australiani e neozelandesi #ANZACDay #Sydney #Australia #Remembrance #Veterans #Lest x.com