Nella Valle d’Aosta si è svolta oggi la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario. Il riconoscimento principale è stato assegnato a Alcide Pierantozzi per il suo libro intitolato Lo sbilico, pubblicato da Einaudi. La premiazione ha visto la consegna del premio, che include un viaggio, all’autore vincitore.

La seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta ha consegnato oggi il riconoscimento principale ad Alcide Pierantozzi, autore dell’opera intitolata Lo sbilico, pubblicata da Einaudi. Il volume, che ha già ottenuto un inserimento nella selezione della dodicesima lista per il Premio Strega 2026, è stato scelto dalla giuria guidata da Paolo Giordano, insieme ai componenti Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci. Il confine tra realtà e fragilità psichica. Il tema centrale che la Regione Valle d’Aosta ha voluto sottoporre al dibattito culturale, ovvero la letteratura che supera i confini, trova una risposta profonda nelle parole di Pierantozzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: Pierantozzi vince il premio con un viaggio nel limite

Referendum, il Sì vince in Lombardia, Veneto e Friuli. In bilico Valle d'Aosta e TrentinoReferendum, il Sì trionfa in tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto.

Spoglio referendum a Torino e in Piemonte, avanti il No con il 54,53%. Affluenza definitiva nel capoluogo 63,88% (in regione 62,6%). In Valle d'Aosta per ora prevale il Sì (50,98%)Con l'80% delle sezioni scrutinate, il No è in testa con il 54,04% La percentuale di affluenza definitiva al voto in Valle d'Aosta è stata del 58,59...