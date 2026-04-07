L'ex presidente della Federcalcio ha spiegato che l'idea di imporre un numero minimo di calciatori italiani in campo in Serie A non può essere applicata. Ha precisato che le normative attuali non prevedono questa obbligatorietà e ha condiviso alcune opinioni sul futuro del ruolo di allenatori italiani e sul suo possibile ritorno in FIGC. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista pubblica.

Abete categorico: «Obbligo di italiani in campo in Serie A? Ecco perché non è possibile. Su Conte in Nazionale.». Le parole del presidente della LND. In occasione della presentazione del progetto “Vinciamo Insieme” presso il Grattacielo Piemonte di Torino, il presidente della LND Giancarlo Abete ha tracciato un’analisi severa sullo stato di salute del calcio italiano. Al centro dell’intervento, il paradosso normativo che impedisce la tutela dei giovani talenti locali a causa dei vincoli comunitari: « Ci sono norme dell’Unione europea, il calcio non ha visto riconosciuta nessuna specificità e viene considerato un’attività come tutte le altre a livello di lavoro dipendente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abete categorico: «Obbligo di italiani in campo in Serie A? Ecco perché non è possibile. Sul mio ritorno in FIGC e su Conte…»

Abete esce allo scoperto: «Obbligo di italiani in campo? Ci sono norme Ue che han sempre provocato ostacoli insuperabili. Conte ct e io presidente FIGC? Ecco la verità»Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A?...

Abete: «Norme Ue per gli italiani in campo? Conte, io presidente e commisariamento: vi spiego»di Redazione Inter News 24Abete: «Norme Ue per gli italiani in campo? Conte, io presidente e commisariamento: vi spiego».