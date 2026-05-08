Dal voto di scambio politico-mafioso al racket agricolo nelle campagne ortesi | indagini chiuse 14 nei guai

Le indagini sul voto di scambio politico-mafioso e sul racket agricolo nelle campagne di Ortesi sono state concluse. Sono quattordici le persone coinvolte, tutte indagate in un procedimento che aveva preso il via a Modugno. Il filone investigativo ha svelato le attività illecite di gruppi criminali che si sono estesi oltre i confini della Città Metropolitana di Bari, mostrando le strategie di infiltrazione della mafia nel settore agricolo.

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Si sono chiuse le indagini all'indirizzo dei quattordici soggetti indagati nell'ambito del vasto procedimento sul voto di scambio politico-mafioso a Modugno, che aveva varcato i confini della Città Metropolitana di Bari mettendo in luce le mire espansionistiche della mafia, capace di infiltrarsi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Voto di scambio politico-mafioso a Modugno, 14 indagati: le accuse all'ex assessore Lopez e al sindaco BonasiaLa Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiuso le indagini relative al presunto voto di scambio politico-mafioso in occasione delle elezioni... Voto di scambio politico-mafioso, definitiva la condanna a 9 anni: in carcere l'ex sindaco MeghaLa condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni a Casalnuovo, accuse e veleni: Rischio voto di scambio; Da imputata per voto di scambio a data manager del Policlinico: l'ex consigliera Lorusso vince il concorso; Scambio elettorale politico-mafioso, chiuse le indagini; Mari Lorusso vince un concorso al Policlinico. È a processo per voto di scambio politico mafioso. Voto di scambio a Modugno, 14 indagati: Bonasia accettò sostegno di soggetti vicini a clanChiuse le indagini sulle elezioni comunali del 2020 e su una serie di episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori agricoli. bari.repubblica.it Modugno, Procura chiude indagini su presunto voto di scambio: 14 indagati.La Procura di Bari ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a quattordici persone nell’ambito dell’inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso a Modugno, in occa ... trmtv.it Il Labour perde anche il Galles, il partito ammette la storica disfatta. Il voto gela il partito del premier e fa volare Farage. Ma Starmer resta: "Dura sconfitta ma il governo va avanti". I Verdi conquistano il municipio di Hackney #ANSA - facebook.com facebook In Gb il voto locale punisce #Starmer e premia #Farage x.com