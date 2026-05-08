Voto di scambio politico-mafioso a Modugno 14 indagati | le accuse all' ex assessore Lopez e al sindaco Bonasia

La Procura di Bari ha concluso le indagini su un caso di voto di scambio durante le elezioni comunali del 2020 a Modugno. Sono 14 le persone indagate, tra cui un ex assessore e il sindaco in carica. L'inchiesta riguarda accuse di accordi illeciti tra figure politiche e soggetti legati alla criminalità organizzata. La Procura ha raccolto elementi sufficienti per procedere con l'atto finale dell'indagine.

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La Direzione distrettuale antimafia di Bari ha chiuso le indagini relative al presunto voto di scambio politico-mafioso in occasione delle elezioni comunali 2020 a Modugno. Gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari sono state notificate a 14 persone, tra cui l'attuale sindaco di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Voto di scambio politico-mafioso, definitiva la condanna a 9 anni: in carcere l'ex sindaco MeghaLa condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha. Voto di scambio politico-mafioso, definitiva la condanna a 10 anni: in carcere l'ex sindaco MeghaLa condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mari Lorusso vince un concorso al Policlinico. È a processo per voto di scambio politico mafioso; Scambio elettorale politico-mafioso, chiuse le indagini; Modugno (BA), chiuse le indagini su presunto voto di scambio politico-mafioso; Il caso Roberto Rosso torna in aula: nuovo processo per voto di scambio con la ’ndrangheta. Voto di scambio a Modugno, 14 indagati: Bonasia accettò sostegno di soggetti vicini a clanChiuse le indagini sulle elezioni comunali del 2020 e su una serie di episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori agricoli. bari.repubblica.it Modugno (BA), chiuse le indagini su presunto voto di scambio politico-mafiosoChiuse le indagini sul presunto voto di scambio a Modugno. Tra i 14 indagati il sindaco Nicola Bonasia e l’ex assessore Antonio Lopez. Urne aperte il 24 e 25 maggio. trmtv.it RIFIUTI - Centrosinistra sull'Aventino dopo il voto di ieri in assemblea Ata che porterà Pollenza, Loro Piceno e Montefano in testa alla classifica dei siti idonei. L'ex deputato Pd: «In omaggio a Parcaroli e ai sindaci di destra si stravolge ogni regola di razionalità - facebook.com facebook A Malagò il voto di calciatori e allenatori: due passi avanti per la presidenza Figc x.com