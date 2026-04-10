Voto di scambio politico-mafioso definitiva la condanna a 9 anni | in carcere l' ex sindaco Megha

L'ex sindaco di Neviano è stato condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per voto di scambio politico-mafioso. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito l'ordine di carcerazione, portandolo in cella. La sentenza riguarda un procedimento giudiziario che ha confermato la pena inflitta in una precedente fase del processo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’ex primo cittadino, che ora dovrà scontare la condanna.

La condanna è definitiva: finisce in carcere l'ex sindaco di Neviano, Antonio Megha. I carabinieri della Stazione di Neviano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso il 31 marzo 2026 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti del già sindaco e assessore del Comune di Neviano, Antonio Megha. La condanna Il politico deve espiare una condanna definitiva a 9 anni, 8 mesi e 18 giorni di reclusione per il reato di voto di scambio elettorale politico-mafioso, commesso il 31 agosto 2020 a Noha, frazione del Comune di Galatina. Il provvedimento rappresenta... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Voto di scambio politico-mafioso, definitiva la condanna a 9 anni: in carcere l'ex sindaco Megha Mafia e politica, definitiva la condanna a 10 anni per Megha: tornerà in carcereDiventa definitiva la condanna a 10 anni di reclusione per l’ex sindaco e vicesindaco di Neviano Antonio Megha nel processo per scambio elettorale... Voto di scambio politico-mafioso, reato riqualificato e prescritto: prosciolti Del Prete e ForzanSi è concluso il processo a carico di Raffaele Del Prete ed Emanuele Forzan chiamati a rispondere di scambio elettorale politico di tipo mafioso. Temi più discussi: I voti dei mafiosi a Valenzano, per 16 imputati si va verso la prescrizione; L’allarme degli eurodeputati prima del voto in Ungheria: A rischio libertà ed equità delle elezioni; Voto di scambio a Nola, i broker del consenso: 2mila euro ogni 100 elettori trovati; Patate, vodka e minacce: così Orban prova a comprare i voti decisivi. Voto di scambio, Nicola Canonico resta a giudizio. Prescrizione possibile per altri imputatiSarebbe partita da Valenzano la strategia per conquistare Bari e poi tentare il salto alla Regione, sfruttando – secondo l’accusa ... immediato.net Il pm: Voto di scambio a Nola per le elezioni comunaliDieci indagati per voto di scambio a Nola per le elezioni comunali. Tariffe fino a 150 euro e promesse di lavoro nel dossier. stylo24.it Politiche, intenzioni di voto: l'ultimo sondaggio di Emg - facebook.com facebook Voto di fiducia sul ddl recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza #PNRR e in materia di politiche di coesione: chiama in corso. Segui la diretta: bit.ly/Aula090426 #OpenCamera x.com