Aeroporto, sale la tensione tra gli operatori. Ultrasporti ha replicato alla Filt Cgil affermando che non ci sono lavoratori di serie A o B. Nel frattempo, il piano di rilancio dell’aeroporto di Parma è oggetto di discussione, con il segretario generale della Uil Trasporti Emilia-Romagna che ha espresso una posizione sulla questione.

Il segretario generale Fabio Piccinini: "La salvaguardia dell’occupazione riguarda allo stesso modo le lavoratrici e i lavoratori di Bologna, come di Parma, Forlì e Rimini, nessuno escluso" Piano di rilancio dell'aeroporto di Parma. Fabio Piccinini, segretario generale della Uil Trasporti Emilia-Romagna prende posizione sul piano di rilancio, che coinvolge anche lo scalo di Parma. Nei giorni scorsi sono stati annunciati nuovi voli dalla nostra città verso Londra, Tirana e Reggio Calabria. Ne è nata una forte polemica con Bologna. Anche la Filt Cgil di Bologna ha sottolineato che resta “prioritaria la tenuta occupazionale dell’Aeroporto di Bologna e fondamentali azioni e investimenti su infrastrutture e mobilità per creare sinergie”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Aeroporto, sale la polemica con Bologna. Piccinini risponde al direttore: "Le sue parole? Gesto incauto, siamo in una fase delicata"

Nardò, scuola intitolata a Sergio Ramelli: è scontro politico. Il sindaco: “Non esistono vittime di serie B”, FdI attacca la CgilL’intitolazione di una scuola di Nardò a Sergio Ramelli ha innescato un duro scontro politico tra la Cgil, contraria alla scelta, e l’asse...

Contenuti e approfondimenti su Filt Cgil.

Argomenti discussi: Aeroporto, sale la polemica. Ultrasporti risponde alla Filt Cgil: Per noi non esistono lavoratori di serie A e di serie B.

Tre pizzette e l’acqua, 24 euro: lo scontrino di Capodichino accende la polemica sui prezzi negli aeroportiUno scontrino rilasciato da un’attività nell’aeroporto di Capodichino scatena il dibattito sui social per i prezzi applicati negli scali: per tre parigine e una bottiglietta d’acqua pagati 24 euro. Il ... fanpage.it

Lo scontrino all'aeroporto di Capodichino, 25 euro per tre pizzette e una bottiglia d'acqua: è polemica socialUn conto da 25 euro (precisamente 24,20) per tre parigine e una bottiglietta d’acqua all'aeroporto di Capodichino, ha acceso il dibattito sui social sul caro prezzi negli scali aerei. Lo scontrino, ... ilmattino.it