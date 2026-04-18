Entro il mese di maggio verranno consegnati i 77 nuovi treni regionali di Trenitalia, società del Gruppo FS, finanziati con 569 milioni di euro provenienti dal PNRR. La consegna di questi treni rappresenta un investimento importante nel settore dei trasporti pubblici regionali. La flotta aggiornata mira a migliorare il servizio e l’efficienza del trasporto su rotaia.

Entro maggio sarà completata la consegna dei 77 nuovi treni del Regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS, finanziati con i fondi del PNRR, per un valore complessivo di 569 milioni di euro. È quanto ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, società del Gruppo FS, intervenendo al convegno “Il Mezzogiorno dopo il PNRR” organizzato dalla Fondazione Merita. “Il PNRR ha rappresentato un volano strategico per il rinnovo della flotta di Trenitalia. I nuovi convogli del Regionale sono progettati per elevare gli standard di comfort, innovazione tecnologica e sostenibilità, contribuendo a migliorare la mobilità quotidiana di milioni di passeggeri.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Strisciuglio (Ad Trenitalia): “Entro maggio 77 nuovi treni regionali finanziati dal PNRR per 569 milioni di euro”

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