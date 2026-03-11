Il 11 marzo 2026, alle 07:56, il Molise diventa parte attiva della politica estera italiana con l’avvio del Piano Mattei. La regione assume un ruolo centrale nel processo di espansione in Africa, diventando protagonista di una strategia governativa. Questa scelta coinvolge istituzioni locali e nazionali che collaborano per attuare le nuove direttive sul fronte internazionale.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 07:56, il Molise entra ufficialmente nel cuore decisionale della politica estera italiana. A Palazzo Chigi si è svolta la quinta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei, un incontro che segna l’ingresso di quattro nuove nazioni nei progetti di cooperazione e pone al centro i temi dell’acqua e della formazione professionale. La presenza del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, conferma che le politiche di sviluppo non sono più solo affare del governo centrale, ma coinvolgono attivamente i territori regionali nella definizione delle strategie per l’Africa. Il Molise al tavolo delle decisioni strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Mattei: il Molise guida la nuova espansione in Africa

Articoli correlati

Piano Mattei, l'Italia guida la rinascita dell'Africa. Meloni: "Un patto tra nazioni libere, scommessa vincente"Non "un semplice pacchetto di progetti", ma "un patto tra nazioni libere" per "cambiare l'approccio tra Italia e Africa, costruire un modello di...

Italia-Africa, Meloni: «Con il Piano Mattei una nuova pagina delle nostre relazioni»«Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro...

Una raccolta di contenuti su Piano Mattei

Temi più discussi: Piano Mattei per l'Africa, presidente Molise nella cabina di regia; Roberti a Palazzo Chigi, il Molise nella Cabina di regia del Piano Mattei; Piano Mattei per l’Africa, Roberti partecipa alla cabina di regia - isNews; A Palazzo Chigi la Cabina di regia del Piano Mattei: il Molise al tavolo nazionale con il presidente Roberti.

Roberti a Palazzo Chigi, il Molise nella Cabina di regia del Piano MatteiROMA - Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la quinta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa, presieduta dal Vicepresidente ... molisenetwork.net

Piano Mattei per l'Africa, presidente Molise nella cabina di regia(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAR - Nella quinta riunione a Palazzo Chigi sul Piano Mattei per l'Africa, il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti ha preso parte alla cabina di regia, presieduta ... msn.com

Piano Mattei, Gabon, Congo, Ruanda e Zambia nuovi partner dell'Italia x.com

L’europarlamentare veronese ha ricevuto Meriem Zidi Djender nella sua prima visita ufficiale in città. Al centro del colloquio la cooperazione economica, l'energia e le prospettive del Piano Mattei. #veronanetwork Daniele Polato - facebook.com facebook