Nella Sala Zuccari del Senato si è svolto un dibattito dedicato al Piano Mattei, con un focus sul ruolo dell’Italia come punto di collegamento tra Europa e Africa. L’incontro ha visto partecipanti provenienti dal settore industriale e politico, che hanno discusso delle opportunità e delle sfide legate alla collaborazione con i paesi africani. La discussione si è concentrata sull’importanza della strategia italiana nel Mediterraneo e sulle implicazioni per il futuro delle relazioni internazionali.

Nella Sala Zuccari del Senato, il dibattito e industriale si è concentrato sul ruolo strategico dell’Italia come perno tra le due sponde del Mediterraneo. Esponenti del governo, vertici aziendali e figure politiche hanno analizzato il Piano Mattei, cercando di tracciare una rotta che trasformi il Paese in un connettore fondamentale tra l’Occidente e l’Oriente, nonché tra il Nord e il Sud globale. L’atmosfera all’interno di Palazzo Madama è stata carica di storia, inaugurata dalla proiezione di un frammento cinematografico risalente al 1972 che ritrae la vicenda legata a Mattei. Questo richiamo visivo ha servito da trampolino per riflettere sulla capacità italiana di agire in un periodo caratterizzato dal caos internazionale, ponendo l’accento sul rapporto che l’Europa deve instaurare con il continente africano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Mattei: l’Italia guida la nuova sfida verso l’Africa

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