Un uomo è stato recuperato dai Vigili del fuoco sul greto del Bisenzio, dove si trovava mentre il fiume era in piena. L’intervento è avvenuto in seguito a una chiamata di emergenza, e l’uomo è stato messo in sicurezza senza riportare danni. La piena ha interessato la zona, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per evitare conseguenze più gravi.

PRATO – Pare sia stato sorpreso dalla piena del Bisenzio proprio mentre si trovava sul greto del fiume. I Vigili del Fuoco di Prato sono intervenuti, ieri sera 6 maggio 2026, nella zona del Viale Galilei per soccorrere la persona che era rimasta bloccata, in mezzo al fiume, in prossimità di un pilone del viadotto ferroviario. Una squadra, col supporto di tre unità del soccorso acquatico, hanno raggiunto l’uomo con un gommone, lo hanno recuperato e portato sulla sponda. Dove ha detto di non aver necessità di cure e si è allontanato autonomamente. Sul posto c’era anche personale del 118. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: salvato sul greto del Bisenzio in piena dall’intervento dei Vigili del fuoco

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