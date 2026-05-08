Dal carbone all' intelligenza artificiale | come è nata la rete in fibra ottica della Pisa smart city del futuro
Recentemente, è stata annunciata la creazione di una nuova società, nata dall'acquisizione di un'azienda precedente, che si occuperà della gestione di un'importante infrastruttura di rete in fibra ottica a Pisa. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella realizzazione di una città intelligente, collegata e moderna. La società sarà responsabile della gestione della rete in fibra ottica, parte di un progetto più ampio di sviluppo tecnologico nel territorio.
Il gruppo Devitalia ha recentemente annunciato la nascita di Agestel Reti srl, nuova società per la gestione di una rilevante infrastruttura di rete in fibra ottica a Pisa, nata dall'acquisizione di Agestel srl. Devitalia spiega che l'infrastruttura acquisita "conta circa 100 chilometri di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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