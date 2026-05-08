Dal carbone all' intelligenza artificiale | come è nata la rete in fibra ottica della Pisa smart city del futuro

Recentemente, è stata annunciata la creazione di una nuova società, nata dall'acquisizione di un'azienda precedente, che si occuperà della gestione di un'importante infrastruttura di rete in fibra ottica a Pisa. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella realizzazione di una città intelligente, collegata e moderna. La società sarà responsabile della gestione della rete in fibra ottica, parte di un progetto più ampio di sviluppo tecnologico nel territorio.

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