Legnano la fibra ottica ultraveloce nel mirino | La città smart è ancora in ritardo E in Consiglio arriva l’interrogazione di Amadei

A Legnano, la fibra ottica ultraveloce è al centro di un’interrogazione presentata in Consiglio comunale. La questione riguarda lo sviluppo della rete internet nella città e i ritardi nell’implementazione delle infrastrutture necessarie per rendere Legnano una città più digitale. La discussione si concentra sulle tempistiche e sui progetti in corso per migliorare la connessione internet.

Legnano (Milano), 10 marzo 2026 – Quale città smart si può costruire se uno degli elementi fondamentali, vale a dire la connettività di qualità più alta, non è ancora attivabile in gran parte del territorio? Sembra andare in questa direzione l’interrogazione presentata dal consigliere comunale del gruppo misto Federico Amadei, inserita nell’ordine del giorno del Consiglio comunale in programma domani sera. Amadei, nella sua richiesta, parte dall’accordo presentato nel maggio del 2022 e stipulato fra il Comune di Legnano e Open Fiber, a seguito del quale, considerando anche le infrastrutture realizzate da Tim, in tutto il territorio del Comune di Legnano sarebbe stata disponibile la connettività Ftth (fiber to the home) entro il 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

