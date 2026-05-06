La tennista descrive Roma come un luogo che rappresenta molto più di una semplice tappa nel calendario sportivo. Per lei, la città evoca ricordi e sensazioni che cambiano ad ogni visita, creando un legame personale con il luogo. Tra il lavoro sul campo e la vita in trasferta, Jasmine Paolini trova un equilibrio tra momenti di intensità e di leggerezza, elementi che caratterizzano il suo percorso e la sua esperienza.

P er Jasmine Paolini, Roma è molto più di una tappa in calendario: è un luogo speciale, carico di ricordi e sensazioni che tornano ogni volta diverse. Gli Internazionali BNL d’Italia segnano uno dei momenti più attesi della stagione sulla terra rossa e, per l’azzurra, anche un ritorno particolarmente sentito dopo il doppio trionfo in singolare e doppio dello scorso anno. Il debutto è atteso per venerdì, quando scenderà in campo contro la vincente tra la rumena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, in un esordio che si preannuncia subito impegnativo. Ma dietro il sorriso leggero e il tennis brillante c’è un mondo fatto di disciplina, dati, equilibrio e qualche pizza margherita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal lavoro in campo alla vita in trasferta, la tennista racconta un equilibrio fatto di intensità e leggerezza

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