Roma caccia allo straniero Notte di follia di tre giovani di estrema destra | 5 aggressioni a extracomunitari Spranghe coltelli e una copia del Mein Kampf

Nella notte a Roma, tre giovani di estrema destra sono stati coinvolti in cinque aggressioni ai danni di extracomunitari. Le violenze sono avvenute con l’uso di spranghe, coltelli e anche una copia del Mein Kampf. I fatti sono stati segnalati da testimoni e si sono verificati in diverse zone della città, dove i aggressori si sono scagliati contro persone straniere senza apparente motivo, armati di strumenti contundenti e armi da taglio.

Roma, 7 maggio 2026 - Davano la caccia allo straniero armati di uno sfollagente ed altre armi improprie. Responsabili di una vera e propria "caccia all'uomo" a Roma ai danni di extracomunitari e senza fissa dimora, tre giovani sono stati fermati, perquisiti e denunciati dalla polizia. Sarebbero coinvolti in almeno cinque aggressioni a sfondo razziale, tutte in una notte. Due vicini appartenenti al comparto giovanile di un'organizzazione di estrema destra. Uno è minorenne, con precedenti, ed è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Tra le armi trovate una spranga, un coltello e una copia del "Mein Kampf". I tre erano entrati in azione la notte del 7 febbraio in zona zona della stazione Termini.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma, caccia allo straniero. Notte di follia di tre giovani di estrema destra: 5 aggressioni a extracomunitari. Spranghe, coltelli e una copia del Mein Kampf Notizie correlate “Caccia allo straniero” a Roma Termini: giovani di estrema destra picchiavano persone a caso per odio razzialePrendono di mira armati di spranghe persone straniere e senza fissa dimora alla stazione Termini. Aggressioni razziste a Roma: tre giovani denunciati dopo una notte di violenzaABBONATI A DAYITALIANEWS Presi di mira stranieri e senzatetto in diversi episodi Una serie di violente aggressioni a sfondo razziale ha scosso Roma,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Raid razzisti a Roma, caccia all'uomo contro stranieri e senza dimora. Trovato anche un Mein Kampf; Caccia allo straniero a Roma, denunciati 2 giovani, misura per un minore; Caccia allo straniero a Roma, denunciati 2 giovani, misura per un minore; Caccia allo straniero a Roma Termini: giovani di estrema destra picchiavano persone a caso per odio razziale. Roma, caccia allo straniero. Notte di follia di tre giovani di estrema destra: 5 aggressioni a extracomunitari. Spranghe, coltelli e una copia del Mein KampfDue dei giovani fermati e denunciati fanno parte comparto giovanile di un'organizzazione di estrema destra. Uno è minorenne, con precedenti per apologia del fascismo ... quotidiano.net Caccia allo straniero a Roma, denunciati 2 giovani, misura cautelare per un minoreArmati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo a Roma prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, ... ansa.it Un mese fa la minaccia di cancellare in una notte la civiltà iraniana, poi la tregua all'alba. Ora,l’operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz sospesa dopo un solo giorno - facebook.com facebook