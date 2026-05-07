Roma caccia allo straniero Notte di follia di tre giovani di estrema destra | 5 aggressioni a extracomunitari Spranghe coltelli e una copia del Mein Kampf

Da quotidiano.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Roma, tre giovani di estrema destra sono stati coinvolti in cinque aggressioni ai danni di extracomunitari. Le violenze sono avvenute con l’uso di spranghe, coltelli e anche una copia del Mein Kampf. I fatti sono stati segnalati da testimoni e si sono verificati in diverse zone della città, dove i aggressori si sono scagliati contro persone straniere senza apparente motivo, armati di strumenti contundenti e armi da taglio.

Roma, 7 maggio 2026 - Davano la caccia allo straniero armati di uno sfollagente  ed altre armi improprie. Responsabili di una vera e propria "caccia all'uomo" a Roma ai danni di extracomunitari e senza fissa dimora, tre giovani sono stati fermati, perquisiti e denunciati dalla polizia. Sarebbero coinvolti in almeno cinque aggressioni a sfondo razziale, tutte in una notte. Due vicini appartenenti al comparto giovanile di un'organizzazione di estrema destra. Uno è minorenne, con precedenti, ed è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Tra le armi trovate una spranga, un coltello e una copia del "Mein Kampf".   I tre erano entrati in azione la notte del 7 febbraio in zona zona della stazione Termini.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Roma, caccia allo straniero. Notte di follia di tre giovani di estrema destra: 5 aggressioni a extracomunitari. Spranghe, coltelli e una copia del Mein Kampf

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