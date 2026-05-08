Da Napoli la richiesta a Mattarella della Grazia ad Alberto Stasi
Da Napoli arriva la richiesta di grazia al presidente della Repubblica per Alberto Stasi, in relazione alla chiusura delle indagini sul caso Garlasco da parte della Procura di Pavia. La stessa Procura ha formulato accuse dettagliate nei confronti di Andrea Sempio. Inoltre, è prevista una richiesta di revisione del processo a carico di Stasi, avanzata dallo stesso procuratore.
A seguito della chiusura indagini sul caso Garlasco da parte della Procura di Pavia e formulazione di circostanziate accuse in capo ad Andrea Sempio, ma soprattutto in ragione della prossima, connessa istanza di revisione del processo a carico di Alberto Stasi avanzata dallo stesso procuratore.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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