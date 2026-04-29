Una richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti è stata approvata dal magistrato Brusa, successivamente confermata da Nordio e infine da Mattarella. La decisione riguarda una procedura di clemenza che aveva suscitato alcuni dubbi sui presupposti necessari. La concessione della grazia a Minetti riapre il dibattito sulle modalità e i criteri di applicazione di questa misura. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di procedure legali e decisioni politiche.

Dalla procedura di clemenza ai dubbi sui presupposti: la grazia concessa a Minetti riapre il caso tra verifiche in corso e ipotesi, rara, di revoca del provvedimento La grazia presidenziale concessa da Sergio Mattarella all'ex igienista dentale e consigliera della Regione Lombardia, nonché fr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nicole Minetti, il percorso della grazia: la richiesta approvata dal magistrato Brusa, poi da Nordio e da Mattarella

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