Helen Mirren ottiene il riconoscimento Stella d’Italia | cos’ha fatto l’attrice per la sua Puglia

Da dilei.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice britannica ha ricevuto la Stella d’Italia, un riconoscimento ufficiale assegnato dal Presidente della Repubblica italiana. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale in Italia, alla presenza di rappresentanti istituzionali. La motivazione ufficiale cita il contributo dell’attrice alla promozione della cultura italiana e del territorio pugliese, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Cosa lega Helen Mirren e Sergio Mattarella? L’attrice ha ricevuto per volere del Presidente della Repubblica in persona la nomina a Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, seconda tra le onorificenze civili italiane, conferita a cittadini italiani o stranieri che hanno promosso rapporti di collaborazione e amicizia tra l’Italia e altri Paesi. La dama inglese di Hollywood è infatti da più di vent’anni ospite fissa, residente de facto, della Regione Puglia. Helen Mirren ottiene la Stella d’Italia. Helen Mirren è la più britannica tra le star di Hollywood, non a caso ha interpretato la Regina Elisabetta, ma il suo cuore è tricolore. L’Italia è arrivata a Londra per renderle omaggio, con una grande cerimonia presso la residenza a Grosvenor Square dell’ambasciatore italiano nel Regno Unito Inigo Lambertini. 🔗 Leggi su Dilei.it

helen mirren ottiene il riconoscimento stella d8217italia cos8217ha fatto l8217attrice per la sua puglia
© Dilei.it - Helen Mirren ottiene il riconoscimento Stella d’Italia: cos’ha fatto l’attrice per la sua Puglia

Articoli correlati

Leggi anche: Per "Goodbye June", su Netflix, l’attrice è partita da una storia personale: la perdita di sua madre, raccontata da suo figlio. Tra dolore e memoria, la protagonista Helen Mirren, per lei, è andata contro le proprie regole...

Franco Nero ottiene una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, felicità dell’attore per il riconoscimentoC’è una nuova stella “italiana” sulla Hollywood Walk of Fame: è quella di Franco Nero, che ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Motion...

Una raccolta di contenuti su Helen Mirren

helen mirren helen mirren ottiene ilHelen Mirren insignita della Stella d’Italia: Il mio amore per questo Paese è nato al cinemaA Londra l’attrice britannica ha ricevuto l’onorificenza e ha celebrato il legame con la Penisola, raccontando anche della lotta nel suo Salento per salvare gli ulivi dalla Xylella ... msn.com

helen mirren helen mirren ottiene ilLondra, la Stella d'Italia punge Helen Mirren: il gridolino di dolore e il sorriso dell'attriceL'attrice Helen Mirren è stata insignita all'ambasciata italiana a Londra dell'Ordine della Stella d’Italia, la seconda onorificenza civile italiana, conferita a cittadini italiani o stranieri che han ... repubblica.it

Digita per trovare news e video correlati.