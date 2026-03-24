L’attrice britannica ha ricevuto la Stella d’Italia, un riconoscimento ufficiale assegnato dal Presidente della Repubblica italiana. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale in Italia, alla presenza di rappresentanti istituzionali. La motivazione ufficiale cita il contributo dell’attrice alla promozione della cultura italiana e del territorio pugliese, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Cosa lega Helen Mirren e Sergio Mattarella? L’attrice ha ricevuto per volere del Presidente della Repubblica in persona la nomina a Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, seconda tra le onorificenze civili italiane, conferita a cittadini italiani o stranieri che hanno promosso rapporti di collaborazione e amicizia tra l’Italia e altri Paesi. La dama inglese di Hollywood è infatti da più di vent’anni ospite fissa, residente de facto, della Regione Puglia. Helen Mirren ottiene la Stella d’Italia. Helen Mirren è la più britannica tra le star di Hollywood, non a caso ha interpretato la Regina Elisabetta, ma il suo cuore è tricolore. L’Italia è arrivata a Londra per renderle omaggio, con una grande cerimonia presso la residenza a Grosvenor Square dell’ambasciatore italiano nel Regno Unito Inigo Lambertini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Helen Mirren ottiene il riconoscimento Stella d’Italia: cos’ha fatto l’attrice per la sua Puglia

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