Dà fuoco a un cumulo di rifiuti Rischia di bruciare una palazzina Denunciato per incendio doloso

Nella notte del 29 aprile, un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver dato fuoco a un mucchio di rifiuti in via Cavour, nel centro di Gallarate. L’incendio ha rischiato di coinvolgere una palazzina vicina. Le forze dell’ordine sono intervenute subito per spegnere le fiamme e identificare il responsabile. La persona coinvolta è ora accusata di incendio doloso.

Un incendio doloso nel centro di Gallarate, sviluppatosi nella notte del 29 aprile in via Cavour, ha portato all’individuazione e alla denuncia di un cittadino straniero da parte della Polizia di Stato. Il rogo, divampato da un cumulo di rifiuti esposti per la raccolta nei pressi di alcuni edifici. Le fiamme, propagatesi rapidamente poco dopo le 3.30, avevano raggiunto le facciate degli stabili adiacenti e alcune infrastrutture di servizio, causando danni significativi e rendendo necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco protrattosi per più di un’ora. Determinante per le indagini è stata l’attività svolta dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate, che ha analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati presenti nella zona.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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