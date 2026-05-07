Dà fuoco ai rifiuti e rischia di bruciare il palazzo | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver dato fuoco a un mucchio di rifiuti nella zona. L’incendio ha causato il rischio di propagarsi alle abitazioni vicine, costringendo le autorità a intervenire. Le fiamme sono state domate prontamente, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza delle aree residenziali. La denuncia si basa sulla violazione delle norme antincendio e sulla potenziale pericolosità dell’atto.

Gallarate, 7 maggio 2026 – Appicca il fuoco a un mucchio di rifiuti e r ischia di bruciare le case vicine. La polizia di Stato di Gallarate ha individuato e denunciato a piede libero un cittadino straniero, accusato di incendio doloso per un episodio accaduto in via del centro. L’allarme. A seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112, il personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato è intervenuto per il rogo divampato da un cumulo di spazzatura esposto in strada perché gli operatori della raccolta immondizia lo raccogliessero. Peccato che vicino ci fossero alcune delle abitazioni del rione, oltre a edifici utilizzati per uffici e attività commerciali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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