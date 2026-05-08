Da calciatore a stagista | il destino di Lee Jun Young in Reborn Rookie

Un ex calciatore ha deciso di intraprendere un percorso come stagista in un reality show, lasciando alle spalle la carriera sportiva. Questa scelta ha portato a discussioni sulla sua nuova vita e sulle sfide che dovrà affrontare nel mondo dello spettacolo. La sua decisione ha suscitato curiosità tra il pubblico, che si chiede come questa esperienza influenzerà il suo futuro e quali conseguenze avrà sul suo percorso personale.

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? Punti chiave Come influenzerà la mente del magnate la vita dello stagista?. Perché l'ex calciatore deve rinunciare definitivamente ai suoi sogni sportivi?. Chi gestirà il potere aziendale dopo lo scambio delle anime?. Come cambierà il look del protagonista nel nuovo mondo corporate?.? In Breve Debutto JTBC programmato per il 30 maggio alle ore 22:40 KST.. Son Hyun Joo interpreta il magnate Kang Yong Ho del gruppo Choi Sung.. L'attore Lee Jun Young interpreta l'ex calciatore Hwang Jun Hyun.. Produzione Pump Up the Healthy Love disponibile su piattaforma streaming Viki.. Il 30 maggio alle ore 22:40 KST debutterà la nuova produzione JTBC intitolata Reborn Rookie, che vede Lee Jun Young nel ruolo di un calciatore costretto a cambiare radicalmente vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da calciatore a stagista: il destino di Lee Jun Young in Reborn Rookie Notizie correlate Realizzata la prima mappa 3D del clitoride, lo studio di Ju Young Lee: “Può aiutare le vittime di mutilazioni”Con decenni di ritardo rispetto allo studio dei genitali maschile, finalmente un gruppo di ricercatori ha realizzato una mappa 3D dei nervi che... Processo Portanova, ore cruciali: si decide il destino del calciatore. Rischia la conferma dei 6 anni per stuproÈ attesa in queste ore la sentenza da parte della Corte d’Appello di Firenze in merito al processo che riguarda il calciatore della Reggiana 25enne...