Realizzata la prima mappa 3D del clitoride lo studio di Ju Young Lee | Può aiutare le vittime di mutilazioni
Un team di ricercatori ha prodotto la prima mappa tridimensionale dei nervi del clitoride, un risultato che arriva dopo decenni di studi concentrati sui genitali maschili. Lo studio, condotto da Ju Young Lee, mira a migliorare la comprensione di questa parte anatomica e potrebbe offrire supporto alle vittime di mutilazioni genitali femminili. La mappa 3D fornisce una rappresentazione dettagliata della struttura nervosa del clitoride, aprendo nuove possibilità di intervento e consapevolezza.
Con decenni di ritardo rispetto allo studio dei genitali maschile, finalmente un gruppo di ricercatori ha realizzato una mappa 3D dei nervi che attraverso il clitoride. Un traguardo che mostra quanto lo studio del piacere femminile sia stato relegato per secoli all'oblio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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