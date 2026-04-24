Juventus Twinning Project | nuovo impegno del club nel promuovere il valore sociale dello sport Tutti i dettagli

Il club ha annunciato il lancio del progetto Juventus Twinning, un'iniziativa che mira a rafforzare il ruolo sociale dello sport attraverso collaborazioni con associazioni di diversi Paesi. Il progetto coinvolge incontri e scambi culturali tra le comunità sportive, con l'obiettivo di promuovere valori come inclusione e solidarietà. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, con dettagli sui primi accordi firmati e le attività previste nel prossimo futuro.

di Luca Fioretti Juventus Twinning Project: nuovo impegno del club nel promuovere il valore sociale dello sport. Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli dell’iniziativa. Juventus conferma il proprio impegno nel sociale avviando ufficialmente la collaborazione con Twinning Project. Questa importante iniziativa internazionale propone un legame tra le società sportive e gli istituti penitenziari. L’obiettivo è realizzare percorsi di riabilitazione per offrire ai detenuti programmi educativi basati sull’insegnamento del calcio. Quattro preparati allenatori seguiranno da vicino i ragazzi dell’Istituto Ferrante Aporti di Torino, aventi età compresa fra i 18 e i 25 anni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Twinning Project: nuovo impegno del club nel promuovere il valore sociale dello sport. Tutti i dettagli Notizie correlate Leggi anche: Camoranesi Anorthosis Famagosta: l’ex Juventus è il nuovo allenatore del club cipriota! Tutti i dettagli Juventus Women, Supercoppa e Viareggio Cup al Museum. Tutti i dettagli nel comunicato del club bianconerodi Redazione JuventusNews24Juventus Women, la Supercoppa e la Viareggio Cup sono arrivate al Museum. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il cordoglio della Juventus per la scomparsa di Alexander Manninger; Aspettando l'Internazionale Summer Tour: le attività a Perth; Women Under 19 | Date e sede della Final Four Scudetto. Juventus, al via la collaborazione con Twinning Project: il calcio come strumento di reinserimento socialeLa Juventus conferma il proprio impegno sul piano sociale promuovendo iniziative volte a generare un impatto positivo sul territorio e sulle comunità più fragili. Il club, come si ... tuttojuve.com #Juventus Twinning Project I dettagli dell’iniziativa - facebook.com facebook