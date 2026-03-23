Il corteo del “Comitato No Sociale”, partito da Piazza Santi Apostoli, a Roma, è arrivato in Piazza Montecitorio per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. In testa lo striscione con la scritta “Meloni dimissioni”. Presenti rappresentanti di Potere al popolo, Osa, Cambiare rotta, Usb e Rete dei comunisti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, il corteo del "Comitato No Sociale" arriva a Montecitorio

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