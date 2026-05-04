Timore per le principesse Amalia e Alexia dei Paesi Bassi arrestato un 33enne accusato di volerle uccidere

Nelle ultime ore si sono diffuse notizie di un arresto nei Paesi Bassi di un uomo di 33 anni accusato di aver pianificato di uccidere le principesse Catharina-Amalia e Alexia. La polizia ha trovato prove nella sua abitazione che confermerebbero l’intenzione di mettere in atto un atto violento contro le due giovani. La notizia ha generato preoccupazione sulla sicurezza della famiglia reale.

Nei Paesi Bassi si teme per la sicurezza delle principesse Catharina-Amalia e Alexia. È stato arrestato un uomo di 33 anni che avrebbe ordito un piano per ucciderle, come dimostrano alcuni ritrovamenti della polizia nella sua abitazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Paura per le principesse Catharina-Amalia e Alexia d’Olanda: arrestato un uomo accusato di complottare per ucciderleNon è la prima volta che la futura regina Catharina-Amalia si trova ad affrontare minacce alla sua incolumità.

Re Guglielmo Alessandro d'Olanda, la regina Máxima e le principesse Amalia, Alexia e Ariane al King's Day. Il video di Amica.itLa famiglia reale dei Paesi Bassi si è riunita domenica per celebrare il Koningsdag, il Giorno del Re, e Amalia d’Olanda è riuscita a rubare la scena...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Maxima d’Olanda, paura a corte: sventato attentato contro le figlie Amalia e Alexia; Maxima d’Olanda paura a corte | sventato attentato contro le figlie Amalia e Alexia.

Timore per le principesse Amalia e Alexia dei Paesi Bassi, arrestato un 33enne accusato di volerle uccidereNei Paesi Bassi si teme per la sicurezza delle principesse Catharina-Amalia e Alexia. È stato arrestato un uomo di 33 anni che avrebbe ordito un piano per ucciderle, come dimostrano alcuni ... fanpage.it

Paura per le principesse Catharina-Amalia e Alexia d’Olanda: arrestato un uomo accusato di complottare per ucciderleDurante l'arresto la polizia ha sequestrato due asce e diversi documenti con messaggi violenti, tra cui un biglietto con su scritti i nomi delle due principesse e la frase «bagno di sangue» ... vanityfair.it

I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell’equipaggio malati a bordo della mv Hondius, al largo di Capo Verde. La vicenda riporta l’attenzione sull’hantavirus, un’infezione rara trasmessa soprattutto dai roditori infetti, che nei casi più seri può colp - facebook.com facebook

I Paesi Bassi rimpatriano membri dell'equipaggio malati sulla nave da crociera. La Mv Hondius ancorata al largo di Capo Verde. Sbarco non autorizzato. Medici saliti a bordo #ANSA x.com