L’esposto sul tram di Confabitare | Crepe in via Ugo Bassi e rischio vibrazioni per gli edifici | tutte le criticità dei lavori

Il 26 marzo 2026, un’associazione di proprietari immobiliari ha presentato un esposto riguardante i lavori del tram in città. La documentazione tecnica allegata segnala crepe in via Ugo Bassi e il rischio di vibrazioni che potrebbero interessare gli edifici vicini. Sono indicate inoltre criticità legate alla sicurezza, alla qualità delle opere, all’impatto sulla zona e alle conseguenze economiche.

Bologna, 26 marzo 2026 - Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari, ha presentato un esposto relativo ai lavori del tram, alla luce di una documentazione tecnica che evidenzia una serie di criticità riguardanti sicurezza, qualità esecutiva, impatto urbano e conseguenze economiche. Cinquanta pagine di rilievi tecnici e documentazione fotografica. Il dossier, articolato e corredato da più di cinquanta pagine di rilievi tecnici e documentazione fotografica, analizza in dettaglio lo stato dei cantieri e le possibili conseguenze dell'opera sul tessuto urbano. Tra i punti evidenziati emergono problematiche legate alla sicurezza della circolazione, alla gestione della viabilità e ai tempi di percorrenza, con particolare attenzione anche agli effetti sui servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’esposto sul tram di Confabitare: "Crepe in via Ugo Bassi e rischio vibrazioni per gli edifici: tutte le criticità dei lavori” Articoli correlati Leggi anche: La grana Avs e la spaccatura dei Cinque Stelle. Ecco tutte le crepe che mettono a rischio il campo largo romano Rinnovamento rete idrica, lavori in piazza Ugo Bassi e via Scrima: tutto quello che devi sapereDa oggi 7 gennaio le opere si protrarranno fino al 31 marzo 2026 con un cantiere che procederà gradualmente per fasi e le limitazioni si... Approfondimenti e contenuti su Ugo Bassi Temi più discussi: Tram, spunta un esposto contro i lavori in via Ugo Bassi; Com’è via San Felice dopo il cantiere del tram, Lepore: Ora una festa per questa strada; Il tram in via San Felice, la strada saluta i cantieri: Una festa per la città. Tram, spunta un esposto contro i lavori in via Ugo BassiArriva l’ennesimo esposto contro Palazzo d’Accursio. A tre mesi dalla fine dei lavori, prevista a giugno, la denuncia questa volta è contro i cantieri della linea Rossa del tram. A presentarlo è il co ... bologna.repubblica.it Comitato no tram: Esposto contro la Linea rossaUn dossier di 48 pagine contro i lavori: Pessimi. Documentazione accolta anche da Zanni e Favia:. Messe da parte qualità e sicurezza dei lavoratori. msn.com Tram, spunta un esposto contro i lavori in via Ugo Bassi x.com MESSINA | L’ultima ordinanza del Comune proroga infatti la chiusura al traffico nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e via Ugo Bassi fino al 30 settembre 2026 IL SERVIZIO - facebook.com facebook