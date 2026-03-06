Quote dei corsi incassate Truffa docente a processo

Un docente è stato messo sotto processo per aver incassato i soldi degli aspiranti massaggiatori relativi ai corsi di formazione, trattenendoli per sé. Inoltre, avrebbe rilasciato certificazioni di partecipazione senza l’autorizzazione della scuola. Le accuse riguardano pratiche di truffa e irregolarità nelle procedure di certificazione. La vicenda riguarda i pagamenti e le attestazioni rilasciate senza il consenso dell’istituzione educativa.

Avrebbe incassato i soldi degli aspiranti massaggiatori per i corsi di formazione, trattenendoli per sé, e avrebbe anche rilasciato certificazioni di partecipazione senza che la scuola ne fosse a conoscenza. Per questi fatti una 45enne è finita a processo davanti al Tribunale di Rimini. La donna è difesa dall'avvocato Massimo Campana. La vicenda nasce dalla denuncia presentata da una scuola di massaggio professionale con cui la donna collaborava come docente esterna svolgendo corsi di formazione per persone desiderose di approfondire la conoscenza della professione. Secondo quanto ricostruito, la 45enne teneva per conto della società alcuni corsi di formazione professionale destinati a chi voleva diventare massaggiatore.