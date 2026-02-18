Cuzzupi UGL Istruzione | Sicurezza nelle scuole condizione per garantire la libertà

Il leader UGL Istruzione, Cuzzupi, sostiene che le cattive condizioni di sicurezza nelle scuole rappresentano un ostacolo diretto alla libertà di apprendere. Recenti episodi di vandalismi e intrusioni hanno messo in evidenza i problemi di tutela degli studenti e del personale scolastico. Cuzzupi afferma che senza ambienti protetti, studenti e insegnanti non possono svolgere le loro attività in serenità. La sicurezza diventa così un elemento fondamentale per creare un ambiente scolastico aperto e libero da minacce. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.