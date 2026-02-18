Cuzzupi UGL Istruzione | Sicurezza nelle scuole condizione per garantire la libertà
Il leader UGL Istruzione, Cuzzupi, sostiene che le cattive condizioni di sicurezza nelle scuole rappresentano un ostacolo diretto alla libertà di apprendere. Recenti episodi di vandalismi e intrusioni hanno messo in evidenza i problemi di tutela degli studenti e del personale scolastico. Cuzzupi afferma che senza ambienti protetti, studenti e insegnanti non possono svolgere le loro attività in serenità. La sicurezza diventa così un elemento fondamentale per creare un ambiente scolastico aperto e libero da minacce. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.
"Ha ragione il Ministro Valditara quando afferma che garantire la sicurezza significa garantire la libertà. Sembra una frase persino ovvia, ma sentirsi oppressi o, addirittura, provare paura in una scuola è qualcosa che non può e non deve esistere". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
UGL Scuola diventa Federazione Nazionale UGL Istruzione. Il segretario Cuzzupi: la formazione è elemento imprescindibile per la professionalità e l’evoluzione sociale del compartoUGL Scuola si trasforma in Federazione Nazionale UGL Istruzione, riflettendo l’evoluzione del ruolo tra istituzioni scolastiche e formazione.
UGL Istruzione chiede soluzioni urgenti su stipendi, precari e dimensionamento. Cuzzupi propone un piano organico per restituire fiducia al compartoUGL Istruzione sollecita interventi immediati su stipendi, precarietà e dimensionamento del personale scolastico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cuzzupi: Un’idea diventata esigenza, la sicurezza sul lavoro nei programmi didattici.
Scuole Sicure e Libere: L’appello di Ornella Cuzzupi per una maggiore sicurezza negli istituti scolasticiScopri l'importanza delle scuole sicure e come garantire la libertà attraverso la sicurezza nelle istituzioni educative. informazionescuola.it
Cuzzupi: continuare sulla strada del sostegno al salarioOccorre procedere sulla strada intrapresa, senza badare a chiacchiere sterili, pretestuose e improduttive. Individuare ulteriori garanzie che fungano da supporto concreto al salario ... ilmetropolitano.it
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, 5 FEBBRAIO 2026. ROMA La Delegazione dell'UGL ISTRUZIONE , guidata dal Segretario Nazionale ORNELLA CUZZUPI, con i Dirigenti scolastici Donatella Carnevale (Viterbo)e Alina Grattarola (Roma) , i Se facebook