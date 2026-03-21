I dipendenti del Comune di Val Masino ricevono buoni pasto come riconoscimento per il loro contributo al funzionamento dell'ente. L'amministrazione ha deciso di premiare il personale con questa misura, destinata a migliorare le condizioni di lavoro e sostenere le spese quotidiane. La decisione riguarda tutto il personale dipendente del Comune.

VAL MASINO I dipendenti contribuiscono in maniera essenziale al buon funzionamento della macchina comunale e così l’amministrazione li premia con i buoni pasto. Nei giorni scorsi, accompagnate da una lettera a firma del sindaco Pietro Taeggi, gli otto dipendenti del Comune di Val Masino hanno ricevuto le card nominative per i buoni pasto, in sostituzione del servizio mensa, con decorrenza primo gennaio 2026. Attivando la relativa applicazione, ciascun dipendente troverà il credito presente e l’elenco degli esercizi commerciali abilitati all’utilizzo dei buoni pasto. Un bell’attestato di stima da parte del sindaco Pietro Taeggi e dell’ amministrazione comunale che va a premiare la bontà di un lavoro essenziale che permette ai meccanismi della macchina comunale di lavorare in maniera molto efficiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Buoni pasto ai dipendenti del Comune di Val Masino

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