Deficit pil 2025 confermato al 3,1% | l’Italia resta in procedura di infrazione No a maggior spesa per la difesa fuori dai vincoli Ue

Il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo nel 2025 resta fissato al 3,1 per cento, secondo i dati provvisori dell’Istat di marzo. L’Italia si trova ancora sotto procedura di infrazione europea a causa di questo livello di deficit e non ci sono piani di aumento della spesa militare che escono dai vincoli imposti dall’Unione Europea. La conferma di questa cifra si inserisce in un quadro di controlli e norme comunitarie.

Il rapporto deficitpil dell’Italia nel 2025 è confermato al 3,1% come da dati Istat provvisori di marzo. Risultato: la Penisola non può ancora uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. Il valore definitivo è stato ufficializzato dall’ Eurostat un’ora prima del consiglio dei ministri convocato per approvare il Documento di finanza pubblic a, mettendo fine a giorni di elucubrazioni su quanti milioni ballassero tra “salvezza” e un altro anno di sorveglianza rafforzata da parte della Commissione. Il governo Meloni attendeva il risultato con una certa apprensione per un motivo in particolare: scendere sotto il fatidico parametro di Maastricht avrebbe permesso all’Italia di attivare la clausola di salvaguardia per la difesa prevista dalle nuove regole di bilancio europee.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Deficit/pil 2025 confermato al 3,1%: l’Italia resta in procedura di infrazione. No a maggior spesa per la difesa fuori dai vincoli Ue Notizie correlate Deficit al 3,1%, l’Italia resta sotto osservazione Ue. A rischio l'uscita dalla procedura di infrazione UeLa crescita c’è e i conti migliorano, ma i dati preliminari Istat evidenziano che per ora non si uscirà dalla procedura di infrazione per disavanzo... Conti pubblici, nel 2025 deficit al 3,1%: Italia resta in procedura Ue(Adnkronos) – Nel 2025 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (-69. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Deficit 2025 al 3,1%: fuori dalla procedura Ue solo nel 2027; Upb, con la guerra impatto sul Pil fino a 0,4 punti nel 2026 e 2027; L’Italia supera la Grecia: nel 2026 avrà il debito pubblico più alto d’Europa; Conti pubblici, l’Italia riduce il deficit più dell’Europa ma resta il nodo del debito. Deficit/Pil: nel 2025 per l'Italia e' confermato al 3,1% (RCO)Debito/Pil nel 2025 si attesta al 137,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Nel 2025 il rapporto Deficit/Pil dell'Italia e' stato ... ilsole24ore.com Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta proceduraIn mattinata l’Eurostat annuncia i dati relativi ai conti pubblici del 2025 delle economie dell’Unione europea. E si saprà quindi se verranno convalidati, o meno, i dati Istat che vedono Roma non usci ... tg24.sky.it L'Eurostat stima il rapporto deficit/Pil dell'Italia al 3,1% nel 2025, resta la procedura per disavanzo eccessivo. #ANSA - facebook.com facebook Il Governo ha fallito l’obiettivo del 3% sul deficit/PIL. È una brutta notizia per l’Italia e conferma il fallimento di Meloni dopo il record della pressione fiscale (43.1%) e dopo aver superato la Grecia nel rapporto Debito PIL. Giorgia comunica bene e governa male. x.com