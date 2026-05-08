Cuoio e pelli? Dall’Ue il sì per reperirli da aree deforestate o disboscate | esultano Pd e Fratelli d’Italia

La Commissione europea ha annunciato che il cuoio e le pelli provenienti da aree deforestate o disboscate potranno essere commercializzati senza rispettare i limiti previsti dal Regolamento sulla deforestazione. La proposta è arrivata dopo un’attività di lobbying a Bruxelles e ha suscitato reazioni positive tra alcuni gruppi politici. La decisione riguarda l’esclusione di queste materie prime dall’applicazione delle restrizioni imposte dal regolamento.

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L’attività di lobbying a Bruxelles ha dato i suoi frutti. La Commissione Ue ha proposto di escludere il cuoio dai prodotti che dovranno sottostare ai limiti imposti dal Regolamento sulla deforestazione (Eudr). In altre parole, aziende e imprese europee potranno rifornirsi di pelli provenienti da animali i cui allevamenti sono la causa di deforestazione o disboscamento. Un cortocircuito evidente: se importo o esporto carne devo stare attento che non sia legata a terreni disboscati dopo il dicembre del 2020; allo stesso tempo, però, posso farlo per la pelle. E pazienza se contribuisce alla perdita di habitat naturali. Qualche giorno fa ilFattoQuotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuoio e pelli? Dall’Ue il sì per reperirli da aree deforestate o disboscate: esultano Pd e Fratelli d’Italia Notizie correlate Conciatore italiano del gruppo LVMH “compra pelli di animali da terreni deforestati in Sud America e fa lobbying in Ue”L’azienda italiana produttrice di pelletteria, gruppo Nuti Ivo, ha acquistato pelli di animali da aziende paraguaiane legate a terreni deforestati. Leggi anche: Vittoria della Sdg sul Prato. Top scorer i fratelli Pelli Contenuti di approfondimento Temi più discussi: UE: via i pellami dalla legge anti deforestazione dopo un’aggressiva campagna di lobbying; Oggi la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro; L’Ue rivede le norme sulla deforestazione. Costi ridotti ed esclusa la filiera della pelle; LVMH acquista pelli da terreni deforestati: l'accusa a Nuti Ivo. Cuoio verso l'esclusione dal regolamento Ue sulla deforestazione: Evitato colpo alle concerieLa Commissione europea ha presentato un pacchetto di semplificazione e revisione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), con l’obiettivo di ... gonews.it Bruxelles fa dietrofront sul cuoio: non rientrerà più nella normativa Ue anti deforestazioneLa Commissione europea rivede il regolamento anti deforestazione e apre all’esclusione di cuoio e pellami. È quanto emerge dal pacchetto ... pambianconews.com MASSIMO CONFENTE ALLA GUIDA DELLA SEZIONE PELLE E CUOIO DI CONFINDUSTRIA VICENZA Una notizia importante per il distretto conciario di Arzignano: Massimo Confente è stato eletto nuovo Presidente della Sezione Pelle e Cuoio di Confin facebook