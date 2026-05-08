Cuoio e pelli? Dall’Ue il sì per reperirli da aree deforestate o disboscate | esultano Pd e Fratelli d’Italia
La Commissione europea ha annunciato che il cuoio e le pelli provenienti da aree deforestate o disboscate potranno essere commercializzati senza rispettare i limiti previsti dal Regolamento sulla deforestazione. La proposta è arrivata dopo un’attività di lobbying a Bruxelles e ha suscitato reazioni positive tra alcuni gruppi politici. La decisione riguarda l’esclusione di queste materie prime dall’applicazione delle restrizioni imposte dal regolamento.
L’attività di lobbying a Bruxelles ha dato i suoi frutti. La Commissione Ue ha proposto di escludere il cuoio dai prodotti che dovranno sottostare ai limiti imposti dal Regolamento sulla deforestazione (Eudr). In altre parole, aziende e imprese europee potranno rifornirsi di pelli provenienti da animali i cui allevamenti sono la causa di deforestazione o disboscamento. Un cortocircuito evidente: se importo o esporto carne devo stare attento che non sia legata a terreni disboscati dopo il dicembre del 2020; allo stesso tempo, però, posso farlo per la pelle. E pazienza se contribuisce alla perdita di habitat naturali. Qualche giorno fa ilFattoQuotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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