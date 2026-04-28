Conciatore italiano del gruppo LVMH compra pelli di animali da terreni deforestati in Sud America e fa lobbying in Ue

Un'azienda italiana del settore pelletteria, parte di un grande gruppo internazionale, ha acquistato pelli di animali provenienti da aziende paraguayane. Le pelli sono state ottenute da terreni legati a processi di deforestazione in Sud America. Secondo quanto riferito, l’azienda avrebbe svolto attività di lobbying presso le istituzioni dell’Unione Europea. La notizia ha suscitato attenzione nel settore e tra le organizzazioni ambientaliste.

L’azienda italiana produttrice di pelletteria, gruppo Nuti Ivo, ha acquistato pelli di animali da aziende paraguaiane legate a terreni deforestati. L’importazione dal Paese del Sud America, nel solo 2025, è stata di circa 2.710 tonnellate di cuoio, per un valore di 3,4 milioni di euro. È l’accusa che l’ ong Global Witness – un’organizzazione internazionale che si occupa dell’impatto ambientale delle imprese – ha mosso alla conceria guidata da Francesco Nuti, controllata dal 2023 dalla società di lusso francese LVMH. Nuti, peraltro, è presidente dell’Associazione nazionale conciatori italiani. L’inchiesta dell’ong è stata pubblicata in esclusiva dall’edizione europea di Politico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conciatore italiano del gruppo LVMH “compra pelli di animali da terreni deforestati in Sud America e fa lobbying in Ue” Notizie correlate Da gruppo di milizie a forza militare che fa tremare Israele: cos’è Hezbollah, il gruppo armato più potente del LibanoHezbollah è un partito politico e un gruppo militante musulmano sciita con sede in Libano, dove il suo esteso apparato di sicurezza, la sua... Truffa da 3 milioni di euro nel Reatino: incassavano fondi Ue per l’agricoltura per terreni occupatiPer 13 anni avrebbero incassato contributi agricoli dichiarando terreni illegalmente in loro possesso: ora devono restituire 3 milioni e pagare 2,5... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: LVMH acquista pelli da terreni deforestati: l'accusa a Nuti Ivo; Politico: il produttore italiano del gruppo francese Lvmh si batte per indebolire la legge Ue antideforestazione. Intercos cresce in Corea, la sede del gruppo cosmetico italiano si conferma asset strategicoIntercos rafforza il suo asse Italia-Corea. Il gruppo italiano consolida la sua leadership globale nel settore beauty riaffermando l’importanza strategica di Intercos Korea, il più grande investimento ... milanofinanza.it