Vittoria della Sdg sul Prato Top scorer i fratelli Pelli

La partita tra Sdg Spezia Pallamano e Pallamano Prato si è conclusa con una vittoria di misura per i padroni di casa, che hanno conquistato il risultato con il punteggio di 28-27. I fratelli Pelli sono stati i principali protagonisti, con G. Pelli che ha segnato sette reti e F. Pelli che ha contribuito con tre gol.

Sdg Spezia Pallamano 28 Pallamano Prato 27 Sdg Spezia Pallamano: Pelli G. 7, Spadavecchia 3, Tonelli, Pelli F. 9, Romeo 1, Hassan 1, Pesce V., Galano 3, Scapazzoni, Fedi, Yosifov, Altare, Pallano, D’Ettorre 3, Pesce S., Fioravanti. All.: Michele Andreini. Parziale: 13-17. LA SPEZIA - Vittoria di misura e toccasana per la Sdg Spezia Pallamano, che batte per 28 a 27 la Pallamano Prato e si porta a sei punti. "C’è un gruppo di giovani che si sta inserendo e che sta crescendo e che piano piano assaggiando il campo e trovando spazio. Questo rappresenta l’obiettivo societario per la stagione: una crescita orizzontale del gruppo in vista di futuri campionati" sottolinea mister Andreini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vittoria della Sdg sul Prato. Top scorer i fratelli Pelli Articoli correlati Myriam Sylla splendida top scorer in Turchia! Orro riparte con una vittoria di forza senza VargasLa Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, è ripartito dopo un paio di settimane di stop in concomitanza con le festività... Basket Nella Divisione regionale 1. Legends, scivolone in casa della Chimenti. Leonardi top scorerInizia male e nel modo peggiore, il girone di ritorno dei Legends che nella trasferta di Livorno, valida per la prima giornata di ritorno della...