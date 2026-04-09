Campania il consiglio regionale approva documento unitario su caso Monaldi e sistema trapianti

Il consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità un documento che riguarda il caso Monaldi e il sistema di trapianti. La seduta, dedicata esclusivamente a questo tema, si è conclusa con un testo condiviso che prevede controlli più severi, atti disciplinari e il rafforzamento della rete di strutture dedicate ai trapianti nella regione. Nessuna altra questione è stata discussa durante la riunione.

Seduta monotematica chiusa con un documento condiviso: impegni su controlli, atti disciplinari e rafforzamento della rete trapianti in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it Oggi in Consiglio regionale il caso Monaldi. Si cerca l’accordo maggioranza-opposizione per un documento unicoOggi la seduta monotematica del Consiglio regionale Campania sulla morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore. Scuole, “no“ ai piano-tagli. Documento unitario del Consiglio comunaleAlla fine il consiglio comunale, con un documento unitario, ha respinto il piano di dimensionamento scolastico definendolo "inaccettabile sotto il... Temi più discussi: Consiglio Campania, no da Giunta elezioni a ingresso Nonno: 'quadro immutato'; Campania, Cirielli si dimette dal Consiglio regionale: Scelta sofferta, ma resto al servizio della mia Regione; Marco Nonno deve rinunciare al Consiglio regionale: entra Lea Romano; Marco Nonno non entrerà in Consiglio regionale Campania per Fratelli d'Italia al posto di Cirielli. Ed è scontro nel partito di Meloni. Oggi in Consiglio regionale il caso Monaldi. Si cerca l’accordo maggioranza-opposizione per un documento unicoOggi la seduta monotematica del Consiglio regionale Campania sulla morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore ... fanpage.it Consiglio Campania, no da Giunta elezioni a ingresso Nonno: 'quadro immutato'No all'ingresso di Marco Nonno (FdI) in Consiglio regionale al posto di Edmondo Cirielli, dimessosi per l'incompatibilità con le cariche nazionali. (ANSA) ... ansa.it L' vince la Coppa Campania Prima Categoria 'Jerary Zakarya' dopo la lotteria dei tiri di rigore Onore al secondo classificato Complimenti ad entrambe le squadre per aver dato vit - facebook.com facebook Sangiuliano boccia il bilancio della Regione Campania x.com