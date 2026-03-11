Testo unico della cultura 42 articoli per disciplinare imprese e attività creative

L'Umbria ha presentato un disegno di legge in terza commissione, redatto dalla giunta regionale, che contiene 42 articoli. Il testo unico si concentra sulla regolamentazione delle imprese e delle attività creative, con l'obiettivo di definire le funzioni e le linee guida del settore. La proposta è stata depositata dall'assessore Tommaso Bori.

Testo unico sulla cultura in Umbria: risorse raddoppiate e programmazione triennaledi Vincenzo Diocleziano di Natale Una riforma complessiva del sistema culturale regionale, con più risorse e una programmazione stabile nel tempo. Il disegno di legge Norme in materia di cultura e im ... umbria24.it

Rivoluzione umbra Testo unico per la culturaQuesta è la più grande riforma in campo culturale mai fatta in Umbria esordisce il vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Tommaso Bori. E il colpo d’occhio che accoglie le sue parole ... lanazione.it

