Cultura della Legalità Carabinieri e Aci incontrano gli studenti

In Irpinia, i carabinieri continuano a organizzare incontri con gli studenti e la comunità locale, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità. Le iniziative, realizzate in collaborazione con Aci, mirano a sensibilizzare i giovani sui rischi e a rafforzare il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine. Gli appuntamenti durano circa due minuti e si concentrano sulla diffusione di messaggi di responsabilità e fiducia.

Nell'ambito del progetto "Cultura della Legalità", i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, unitamente ai rappresentanti dell'ACI Avellino, hanno incontrato gli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Giuseppe De Gruttola", sede di via Villa Caracciolo. L'iniziativa, incentrata specificatamente sul tema della sicurezza stradale, ha visto la partecipazione di circa 100 studenti e 12 docenti, focalizzandosi sull'importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e sui rischi derivanti dalla guida distratta o sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti. L'evento si è svolto con la significativa partecipazione dei rappresentanti dell'ACI Avellino, a testimonianza della sinergia tra gli specialisti del settore per la prevenzione degli incidenti.