Bagnoli Irpino Carabinieri incontrano gli studenti sulla legalità

I Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell’ITI “Rinaldo d’Aquino” a Bagnoli Irpino. Durante l’evento sono stati trattati temi come la cultura della legalità, l’uso consapevole del web e la prevenzione delle dipendenze. L’obiettivo dell’incontro è stato sensibilizzare i giovani su questi argomenti attraverso un confronto diretto e informativo.

Incontro tra i Carabinieri e gli studenti dell’ITI “Rinaldo d’Aquino”: focus su cultura della legalità, uso consapevole del web e prevenzione delle dipendenze.. Proseguono, nella provincia di Avellino, gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e condivise con gli Uffici Scolastici, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno incontrato circa 50 studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Rinaldo d’Aquino” di Bagnoli Irpino. Nel corso dell’incontro, il Comandante della... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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