Cucina pugliese grigliate paella e sangria | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre dedicate alla cucina tradizionale e alle specialità gastronomiche. Al Parco Goisis viene allestito un villaggio pugliese, mentre a Calcinate si tiene il Festival de la paella y la sangria. Inoltre, ci sono eventi in vari luoghi con sagre che offrono piatti tipici locali e grigliate, attirando appassionati di cibo e tradizione.

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Il villaggio pugliese al Parco Goisis e il Festival de la paella y la sangria a Calcinate, ma anche sagre in cui gustare cucina tipica e grigliate. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dall’8 al 10 maggio al Parco Goisis, nell’area del parcheggio di via Buttaro a Bergamo, Tipico Eventi torna a Bergamo con il format “La Puglia che ti puglia – Festa Pugliese”, il primo villaggio pugliese itinerante. Gli organizzatori spiegano: “Parco Goisis si troverà immerso in un’atmosfera magica e davvero suggestiva, perché il nostro obiettivo è farvi viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi vi lasceranno senza fiato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Cucina tipica, grigliate, paella e sangria: le sagre del fine-settimana in BergamascaTante sagre in cui gustare cucina tipica, il Festival de la paella y la sangria a Endine Gaiano, il Festival della cicoria a Leffe e altro ancora. Paella e sangria, street food, gin tonic e vino: le sagre del fine-settimana in BergamascaIl festival “Gin tonic life” a ChorusLife, il gusto dello street food con ricette di tutto il mondo con la “Carovana dei Sapori” ad Azzano San Paolo,...