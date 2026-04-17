Paella e sangria street food gin tonic e vino | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Durante il fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre e festival dedicati al cibo e alle bevande. Tra gli eventi più noti ci sono il festival “Gin tonic life” presso ChorusLife, la “Carovana dei Sapori” ad Azzano San Paolo che propone street food internazionale, e il Festival de la paella y la sangria a Verdello. Altre manifestazioni includono “Ciserano Decanta – Festival del Vino” e varie iniziative legate alle tradizioni culinarie locali.

Il festival “Gin tonic life” a ChorusLife, il gusto dello street food con ricette di tutto il mondo con la “Carovana dei Sapori” ad Azzano San Paolo, il Festival de la paella y la sangria a Verdello, “Ciserano Decanta – Festival del Vino” e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 17 a domenica 19 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Venerdì 17 e sabato 18 aprile a ChorusLife, a Bergamo, si terrà “Gin tonic life”, festival dedicato agli amanti del gin tonic. Orari: – Venerdì 17 aprile 18:00 – 23:30 – Sabato 18 aprile 17:00 – 00:00. 16 produttori di gin artigianale selezionati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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