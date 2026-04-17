Un ragazzo di 13 anni si è tolto la vita a Roma, lasciando un biglietto in cui scriveva di essere stanco della scuola. Dopo aver scritto le sue ultime parole, si è avvicinato alla finestra del secondo piano della sua abitazione e si è lanciato nel vuoto. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto. La famiglia e gli amici sono sotto shock per questa tragedia improvvisa.

Ha scritto un biglietto poi ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal secondo piano della palazzina. L’allarme è scattato ieri sera alle 23 al quartiere Coppedè per uno studente di 13 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che nonostante i ripetuti tentativi non sono riusciti a rianimarlo. Il biglietto trovato in casa In casa è stato trovato un biglietto di addio in cui diceva di essere stanco della scuola. Sul caso indaga ora la polizia: una squadra della polizia Scientifica sta eseguendo i rilievi nell’appartamento dove si è consumato il dramma. Gli agenti stanno ascoltando i genitori e i familiari del 13enne per ricostruire il quadro in cui è maturato il drammatico gesto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ragazzo di 13 anni si lancia dalla finestra di casa e muore, ha lasciato un biglietto: «Sono stanco della scuola». La tragedia a Roma

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