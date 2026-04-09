Il Centro-Sud riparte dopo la frana in Molise dal governo arrivano 50 milioni | riapre l’A14 e domani la ferrovia Salvini a Petacciato | Lavori in tempi record

Dopo la frana che ha colpito Petacciato, il Centro-Sud cerca di riprendere l’attività normale. Il governo ha annunciato uno stanziamento di 50 milioni di euro per il ripristino delle infrastrutture danneggiate. È stata riaperta l’A14 e per domani è prevista la riattivazione della linea ferroviaria. Il ministro dell’interno ha visitato il sito e ha commentato i lavori come realizzati in tempi record.

La costiera adriatica e tutto il Centro Sud provano a ripartire dopo la frana di Petacciato che ha di fatto paralizzato mezza Italia. Nel giorno in cui riaprono i battenti l’autostrada A14 e tre statali del Basso Molise, dal governo arriva lo stanziamento di 50 milioni di euro e la dichiarazione di stato di emergenza per Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, le quattro regioni che ormai da giorni sono alle prese con le conseguenze della pesante ondata di maltempo. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto visita oggi a Petacciato e sul ponte crollato lungo la statale Adriatica. «Ci tengo a ringraziare tecnici, ingegneri, operai che hanno riattivato in tempi record strade statali, autostrada e domani la ferrovia», le parole del vicepremier. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Centro-Sud riparte dopo la frana in Molise, dal governo arrivano 50 milioni: riapre l’A14 e domani la ferrovia. Salvini a Petacciato: "Lavori in tempi record" Frana in Molise, il drone in volo sopra l’A14 e la ferrovia interrotte dal cedimento a Petacciato – VideoEcco le immagini del drone mentre sorvola un tratto rialzato dell’autostrada A14 dove alcune crepe si sono aperte nell’asfalto a causa della... Frana di Petacciato: tratto di A14 chiuso, linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi ELENCO TRENI COINVOLTI Lavori per il ripristino dei binari per la riapertura domani. Oggi in Molise ancora allerta arancioneGran parte del Molise e parte dell’Abruzzo in allerta arancione, secondo lo schema della protezione civile. Temi più discussi: Maltempo, in Molise crolla ponte sul Trigno. Un'auto coinvolta, si cerca un disperso; Maltempo, due auto travolte dal crollo: Una è scomparsa. Salve 11 persone da un hotel isolato dalla neve in Abruzzo - Il video; Riparte la Cronoscalata del Pollino; Maltempo al Centro-Sud, oltre 800 interventi dei vigili del fuoco. l centro Sud riparte dopo la frana in Molise, dal governo arrivano 50 milioni: riapre l’A14 e domani la ferrovia. Salvini a Petacciato: Lavori in tempi recordLa costiera adriatica e tutto il Centro Sud provano a ripartire dopo la frana di Petacciato che ha di fatto paralizzato mezza Italia. Nel giorno in cui ... gazzettadelsud.it Che tempo farà nei prossimi giorni? Crollo termico di 10°C: piogge e rovesci al Centro-SudMaltempo verso il Centro-Sud, crollo delle temperature di 10°C, prime gelate diffuse in Pianura Padana e neve a quote di bassa collina. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il drastico ... blitzquotidiano.it Situato nel Centro-Sud Italia, a circa 60 km da Potenza, lo stabilimento di Melfi rappresenta un esempio concreto dell’impegno di Barilla nello sviluppo del Sistema Paese - facebook.com facebook Ciclone Erminio: emergenza crisi climatica nel centro sud Italia. Legambiente: Gli eventi di questi giorni dimostrano ancora una volta quanto l’Italia sia impreparata ad affrontare, gestire e prevenire la crisi climatica. x.com