Dopo la frana che ha colpito Petacciato, nel Centro-Sud, il governo ha stanziato 50 milioni di euro per riaprire l’A14 e la ferrovia Adriatica. Le operazioni di ripristino stanno procedendo con l’obiettivo di riattivare rapidamente le infrastrutture e riprendere i collegamenti interrotti. Il ministro ha annunciato che i lavori stanno andando avanti in tempi record, mentre la regione si prepara a riaccendere le attività e rilanciare l’economia locale.

La costiera adriatica e tutto il Centro Sud provano a ripartire dopo la frana di Petacciato che ha di fatto paralizzato mezza Italia. Nel giorno in cui riaprono i battenti l’autostrada A14 e tre statali del Basso Molise, dal governo arriva lo stanziamento di 50 milioni di euro e la dichiarazione di stato di emergenza per Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, le quattro regioni che ormai da giorni sono alle prese con le conseguenze della pesante ondata di maltempo. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto visita a Petacciato e sul ponte crollato lungo la statale Adriatica. «Ci tengo a ringraziare tecnici, ingegneri, operai che hanno riattivato in tempi record strade statali, autostrada e la ferrovia», le parole del vicepremier. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Centro-Sud riparte dopo la frana in Molise, dal governo arrivano 50mln: riaprono l’A14 e la ferrovia Adriatica. Salvini a Petacciato: "Lavori in tempi record"

Il Centro-Sud riparte dopo la frana in Molise, dal governo arrivano 50 milioni: riapre l’A14 e domani la ferrovia. Salvini a Petacciato: "Lavori in tempi record"La costiera adriatica e tutto il Centro Sud provano a ripartire dopo la frana di Petacciato che ha di fatto paralizzato mezza Italia.

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