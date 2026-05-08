Cristo Re | convegno in memoria di Franz Riccobono

Domani mattina, alle 10, si svolgerà presso il tempio di Cristo Re la quarta edizione di una giornata di studio dedicata a Franz Riccobono. L’evento è organizzato dalle Associazioni Amici del Museo e Roccaguelfonia Cristo Re e rientra in una serie di incontri volti a ricordare la figura del professore. La manifestazione prevede interventi e approfondimenti in sua memoria.

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Domani, sabato 9 maggio, alle ore 10 presso il tempio di Cristo Re si terrà la quarta edizione della giornata di studio in Memoria di Franz Riccobono organizzata dalle Associazioni Amici del Museo e Roccaguelfonia Cristo Re. Il convegno vedrà gli interventi di Giovanni Bonfiglio, Nino Dini, Nino.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Concerto per le Palme: Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce di Franz Joseph Haydn Leggi anche: Convegno sul Cristo del Gargano