Concerto per le Palme | Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce di Franz Joseph Haydn

Domenica 29 marzo 2026 alle ore 17,30 nella chiesa di S. Maria in Montesanto in piazza del Popolo (meglio nota come chiesa degli Artisti) il pianista romano Andrea Panfili propone “Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce, consistenti in Sette Sonate con una Introduzione e al fine un Terremoto” di Franz Joseph Haydn nella rara trascrizione per pianoforte elaborata da autore anonimo e pubblicata dall’editore Luigi Marescalchi a Napoli sul finire del Settecento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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