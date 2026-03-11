Convegno sul Cristo del Gargano

Si è svolto un convegno sull'immagine del Cristo del Gargano presso l’auditorium Serricchio, situato nel Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e appassionati, che hanno discusso della storia e dell’importanza dell’icona religiosa nella regione. La giornata ha previsto interventi e approfondimenti su questo simbolo locale, con un focus sulle sue origini e il suo ruolo nel patrimonio culturale.

Luogo: Auditorium Serricchio - Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi n. 24 a Manfredonia (FG). Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - S. Giovanni Rotondo: dott. Da Bi Brono. Sen. Anna Maria Fallucchi: Membro della 7ª e 9ª commissione parlamentare. Dott.sa Rosa Barone: Consigliera Regione Puglia - Componente Commissione V (Ambiente - Assetto ed utilizzazione del territorio) e Vicepresidente Commissione VII (Affari Istituzionali). Dott. Napoleone Cera: Consigliere Regione Puglia - Componente Commissione I (Bilancio - Finanze - Programmazione). Dott. Ing. Stefano Torraco: Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia. Dott. Arch. Tiziano Bibbò: Presidente Ordine degli Architetti e paesaggisti della provincia di Foggia.