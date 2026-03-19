Bimba di 2 mesi morta in ospedale era stata dimessa dopo crisi respiratoria | sequestrata la salma

Una bambina di due mesi è deceduta in ospedale poco dopo essere stata dimessa, nonostante avesse avuto una crisi respiratoria che aveva portato i genitori a portarla in pronto soccorso. La salma della neonata è stata sequestrata dalle autorità. La morte è avvenuta pochi minuti dopo la dimissione.

Bimba di 2 mesi non riesce a respirare. I genitori la portano in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore. C'è l'inchiesta a Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bimba di 4 anni muore in ospedale, era stata dimessa poco prima dal pronto soccorso: disposti accertamentiUna bimba di 4 anni è morta a Rimini dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso pediatrico. Muore bimba di 4 anni: era stata appena dimessa dall’Ospedale di RiminiUna grave tragedia ha scosso la comunità di Rimini: una bambina di quattro anni ha perso la vita durante la notte all’ospedale Infermi. Contenuti e approfondimenti su Bimba di 2 mesi morta in ospedale era... Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino; Tenta di rapire una bimba di 2 anni che si trovava con la madre per strada: denunciata una donna; Como, salvata la bimba-piuma: torna a casa dopo quattro mesi. Lucia, la bimba di 2 mesi morta sulla A5. Il giallo della dinamica: il seggiolino sbalzato fuori e nessun'altra auto incidentataIn un primo momento si era diffusa la voce di un tamponamento come causa di una carambola tra spartitraffico e vicina corsia di accesso al parcheggio, che ha ridotto il muso dell'auto in rottami, ... corriereadriatico.it Bimba di 2 mesi morta nell'incidente, l'uomo alla guida del furgone: «Pensavo di aver urtato un cinghiale». Ma i testimoni danno un'altra versioneSarà l'autopsia a fare luce sulle cause del decesso della bimba. La procura di Ivrea, che indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso, darà l'incarico al medico legale nelle prossime ore. corriereadriatico.it “La famiglia non c’entra nulla con la scomparsa di Kata”: a Fanpage.it parla la criminologa Stefania Sartorini incaricata dalla madre della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze tre anni fa. Ora la Procura sta andando verso l’archiviazione. - facebook.com facebook