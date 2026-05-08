Crisi Menarini sindacati chiedono l' intervento dell' assessore Casillo
Nel pomeriggio di ieri, il vicepresidente della Regione Campania è stato contattato mentre partecipava a un evento a Benevento dedicato alla mobilità, organizzato dall’onorevole Pellegrino Mastella. I sindacati hanno richiesto un intervento politico sulla vertenza Menarini, evidenziando la gravità della situazione. La richiesta è stata presentata ufficialmente durante l'incontro, che si è svolto in un contesto di mobilitazione e preoccupazione tra i lavoratori coinvolti.
Nel pomeriggio di ieri abbiamo raggiunto il vicepresidente della Regione Campania, on. Mario Casillo, impegnato a Benevento in un’iniziativa sulla mobilità organizzata dall’onorevole Pellegrino Mastella, per chiedere un forte intervento politico sulla vertenza Menarini e rappresentare le gravi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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