Crisi Menarini sindacati chiedono l' intervento dell' assessore Casillo

Nel pomeriggio di ieri, il vicepresidente della Regione Campania è stato contattato mentre partecipava a un evento a Benevento dedicato alla mobilità, organizzato dall’onorevole Pellegrino Mastella. I sindacati hanno richiesto un intervento politico sulla vertenza Menarini, evidenziando la gravità della situazione. La richiesta è stata presentata ufficialmente durante l'incontro, che si è svolto in un contesto di mobilitazione e preoccupazione tra i lavoratori coinvolti.

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Nel pomeriggio di ieri abbiamo raggiunto il vicepresidente della Regione Campania, on. Mario Casillo, impegnato a Benevento in un’iniziativa sulla mobilità organizzata dall’onorevole Pellegrino Mastella, per chiedere un forte intervento politico sulla vertenza Menarini e rappresentare le gravi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Menarini: 13 settimane di cassa integrazione, i sindacati chiedono il Mimit? Cosa scoprirai Perché le risorse del Piano Nazionale Strategico sono rimaste inutilizzate? Chi deve intervenire per sbloccare i bandi pubblici... Autostrade, dubbi su autorizzazioni per l'abbattimento alberi: associazioni chiedono intervento dell’assessore AricòNon si placa la polemica sugli abbattimenti degli alberi lungo le autostrade siciliane, con nuove contestazioni che tornano a chiamare in causa il...